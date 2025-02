Tras designación de cárteles mexicanos como terroristas, Claudia Sheinbaum envía reforma constitucional para reforzar soberanía

Ciudad de México, a 20 de febrero del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum mandó una reforma constitucional con modificaciones a los artículos 40 y 19, para impedir la intervención extranjera y que haya investigaciones y persecución de otros países en territorio nacional, sin autorización del gobierno de México.

Esto como reacción a la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, que generó nerviosismo por posible intervención de Estados Unidos en México.

Por tanto, la presidenta dijo lo siguiente: “lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer, esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación no injerencismo y menos invasión”.

La mandataria mexicana reitera que el objetivo es colaborar y coordinarse, pero sin “injerencismo, no hay violación a la soberanía, eso es lo que queremos que quede claro en esta definición que han decidido el gobierno de los Estados Unidos y el senado de los Estados Unidos para el nombramiento de grupos terroristas a los seis grupos de la delincuencia organizada que nombraron”.

También informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) buscará ampliar la demanda que tiene el gobierno de México a las productoras y distribuidoras de armas, tomando como base la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se reconoce que el 74 por ciento del armamento incautados en México proviene de Estados Unidos.

La reforma

El artículo 40 indica: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

La iniciativa adiciona esto: “El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea por esta tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

En el tercer párrafo del artículo 40 indicará: “Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano en el marco de las leyes aplicables”.

La iniciativa para el artículo 19 señala: “A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado, internación en territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas, con los párrafos 2º y 3º del artículo 40 de esta Constitución se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.