Tras altercado con reportera, alcalde de Piedras Negras se realiza prueba de antidoping; estos fueron los resultados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 11:14:32
Piedras Negras, Coahuila, a 14 de agosto 2025.- Luego de protagonizar un altercado con una reportera durante una conferencia de prensa, el alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez González decidió realizarse una prueba antidoping.

Durante la mañana del 14 de agosto, el presidente municipal junto con todo su gabinete se presentó en el laboratorio Zamarrón, para realizarse la prueba, acción que transmitió en vivo a través de sus redes sociales.

En el sitio, recibió a medios de comunicación a quienes comentó que se sometió al examen para demostrarle a la gente que lo apoya que no tiene nada que temer y comentó que si la oposición no acepta los resultados “es problema de ellos”.

Al salir de la prueba, el alcalde Rodríguez mostró una hoja con los resultados del antidoping, los cuales mostraban un negativo para diferentes drogas, como opiáceos, metanfetamina, cocaína entre otros.

Previamente, a través de su página de Facebook, el edil, publicó un video en el que explicó el por qué de su desencuentro con la trabajadora de la comunicación, a quien acusó de “golpeteo” en su contra durante su carrera política.

