Transportistas y agricultores reanudan negociaciones con gobierno federal

Ciudad de México, a 27 de noviembre 2025.- Representantes de agricultores y transportistas que se manifiestan y mantienen los bloqueos en múltiples carreteras y autopistas del país, reanudaron las negociaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob), tras un par de reuniones infructuosas.

Los integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano ingresaron a la dependencia federal para tratar de llegar a un acuerdo con las autoridades.

Cabe señalar que el pasado 25 de noviembre las conversaciones se estancaron, ya que, los inconformes manifestaron que en la Segob “ya no había interlocutores idóneos”, por lo que buscarían posibilidades de solución a sus demandas en la Secretaría de Economía.

Por parte de la Federación, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, y el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, continúan a la cabeza de las negociaciones en donde las principales demandas siguen siendo un precio justo por los granos de trigo y seguridad en las carreteras.