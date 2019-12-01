Transportistas bloquearán por completo la México-Querétaro; exigen actuar contra grupo criminal de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 07:33:36
Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- Autoridades alertaron que un contingente de transportistas bloqueará por completo la autopista federal México-Querétaro.

Se dio a conocer que la movilización correrá a cargo de organizaciones transportistas, así como de cámaras de comercio, campesinas y de pequeños productores.

De acuerdo con un comunicado que circula en redes sociales, los inconformes exigen a los tres niveles de gobierno, que actúen contra los secuestros y homicidios por no pagar extorsiones a la denominada Familia Michoacana.

Denuncian, en consecuencia, la desaparición por posible secuestro de los transportistas Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Govea González.

“Pedimos a las autoridades federales que intervengan de inmediato, ya que los transportistas nos encontramos en un estado de total indefensión”, sostienen los manifestantes.

Según el mensaje en redes sociales, el bloqueo de la autopista México-Querétaro será a la altura del Arco Norte, a partir de las 8:00 horas.

