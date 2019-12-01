Sufre accidente la titular de la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas en una carretera de Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 22:53:58
Linares, Nuevo León, a 26 de diciembre de 2025.- La titular de la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas, Silvia Casas, y su esposo, Javier Garibaldi, se vieron involucrados en un accidente automovilístico mientras circulaban por la carretera que conecta Ciudad Victoria con Monterrey.

Los primeros informes señalan que el incidente se registró a la altura del kilómetro 140, en el tramo conocido como La Retama, en las inmediaciones del municipio de Linares, Nuevo León.

Luego del percance, ambos fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica y ser evaluados por personal de salud.

De acuerdo con las autoridades, tanto la funcionaria estatal como su acompañante presentaron lesiones menores y su estado de salud es estable.

Hasta ahora, no se ha proporcionado información adicional sobre las causas del accidente ni sobre el tiempo que permanecerán en observación médica.

