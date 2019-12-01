Detienen a excolaborador de Genaro García Luna

Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2025.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de aprehensión contra Jesús Alberto Caballero Tardaguila, quien se desempeñó como colaborador cercano del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Al exfuncionario se le señala por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Según las indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre los años 2013 y 2015 Caballero Tardaguila habría participado en la simulación de contratos para la supuesta adquisición de servicios, mediante los cuales se desviaron recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, encargado de los centros penitenciarios federales. Dichos fondos, de acuerdo con la investigación, habrían sido canalizados a empresas vinculadas con Genaro García Luna.

La detención se realizó en el municipio de Cuernavaca, Morelos, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en un operativo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que incluye a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

Tras su captura, al imputado se le informaron sus derechos constitucionales y fue sometido a una certificación médica. Posteriormente, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, en espera de que el Ministerio Público Federal solicite la audiencia inicial para formular la imputación en su contra.

De acuerdo con la FGR, desde su cargo dentro de la administración federal, Caballero Tardaguila habría intervenido en la firma de contratos y en la simulación de operaciones con recursos públicos, con el objetivo de desviar fondos hacia empresas presuntamente controladas por el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública.