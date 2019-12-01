Fiscalía del estado continua la Investigación de hombre hallado sin vida en el Libramiento Nororiente de Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, a 26 de diciembre de 2025.- Un hombre de aproximadamente 35 años de edad, que hasta el momento permanece sin identificar y presentaba visibles huellas de violencia, fue localizado sin vida la mañana de este jueves sobre el acotamiento del Libramiento Nororiente, a pocos metros de la caseta de cobro, en el tramo comprendido entre la comunidad de Plancarte y la carretera Celaya–San Miguel de Allende.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 10:00 horas a través del sistema de emergencias 911, luego de que se alertara sobre la presencia de una persona tirada boca abajo a un costado de la vialidad. Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron que personal de la Guardia Nacional ya mantenía acordonada la zona tras constatar que el hombre no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo mostraba evidentes signos de violencia, entre ellos múltiples impactos producidos por arma de fuego, por lo que el área fue resguardada para preservar los indicios. Posteriormente, agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencia que será integrada a la carpeta de investigación.

Una vez concluidos los trabajos periciales en el lugar, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en la capital del estado, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida. De manera preliminar, se informó que vestía pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y una playera tipo polo color café. Las autoridades no han dado a conocer el móvil del crimen y continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.