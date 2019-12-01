Tráiler cargado de shampoo vuelca en la México-Cuernavaca; circulación se vio afectada

Tráiler cargado de shampoo vuelca en la México-Cuernavaca; circulación se vio afectada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 08:27:35
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Ciudad de México, 26 de marzo del 2026.- La volcadura de un tráiler provocó la mañana de este jueves intenso tráfico en la autopista México-Cuernavaca, donde por momentos la circulación quedó completamente detenida con dirección hacia la Ciudad de México.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 37, cuando la pesada unidad que transportaba botellas de shampoo terminó volcada sobre el asfalto del tramo carretero.

Debido al impacto, parte de la carga quedó regada sobre la carretera, lo que complicó aún más el paso de los vehículos.

A pesar de lo aparatoso del percance, autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas.

Elementos de servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y comenzar las maniobras para retirar el tráiler y limpiar la vialidad.

Las labores provocaron cierres parciales y totales de manera intermitente, lo que generó largas filas de automovilistas. Para ayudar a descongestionar la zona, las autoridades desviaron el tránsito hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 53, en el poblado de Tres Marías.

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