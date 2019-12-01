Trabajadores del SAT se van a paro; exigen aumentos salariales y mejores condiciones laborales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 08:18:41

Ciudad de México, a 14 de octubre 2025.- Los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nivel nacional iniciaron un paro de labores en punto de las 8:00 horas del 14 de octubre.

Lo anterior, al denunciar la falta de incremento salarial y condiciones laborales que consideran deficientes, como lo son las largas jornadas de trabajo.

Cabe señalar que la protesta de los trabajadores es pacífica y en su modalidad de “brazos caídos”, lo que significa que será en sus lugares de trabajo, por lo que llevarán vestimenta en color negro o rojo.

Los inconformes exigen un aumento del 12 por ciento, en línea con el efectuado al salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2025.

A través de un pliego petitorio detallaron que sus condiciones laborales se han deteriorado y exigieron a las autoridades prestar “atención a las necesidades del personal”, además del estado físico en el que se encuentran los inmuebles e instalaciones del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).