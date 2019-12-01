Trabajadores del ISSSTE en Los Reyes inician paro indefinido por presuntos abusos de encargada de clínica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 14:12:41

Los Reyes, Michoacán, 15 de agosto de 2025.- Personal del ISSSTE en Los Reyes inició un paro laboral indefinido en protesta por lo que califican como malos tratos y deficiencias en la gestión de la actual encargada de la clínica.

En un comunicado, los empleados señalaron que la decisión responde a acciones y omisiones que han deteriorado el ambiente laboral, vulnerado sus derechos y afectado la calidad del servicio a los derechohabientes.

Entre las principales inconformidades mencionaron el despido arbitrario de suplentes, hostigamiento laboral, restricciones en permisos y vacaciones, así como la supuesta manipulación de quejas contra el personal.

También denunciaron maltrato a derechohabientes, ausencias injustificadas de la directiva y falta de transparencia en el programa “La Clínica es Nuestra”, al que, aseguran, se asignaron 600 mil pesos cuyo uso desconocen.

Los trabajadores exigieron una auditoría inmediata y un ambiente laboral libre de presiones, además de un servicio digno para los pacientes.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades a intervenir de forma urgente para resolver el conflicto. Se prevé que en las próximas horas se realice una reunión entre las partes para buscar el levantamiento del paro.