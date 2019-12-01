Trabajadores del ISSSTE en Los Reyes inician paro indefinido por presuntos abusos de encargada de clínica

Trabajadores del ISSSTE en Los Reyes inician paro indefinido por presuntos abusos de encargada de clínica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 14:12:41
Los Reyes, Michoacán, 15 de agosto de 2025.- Personal del ISSSTE en Los Reyes inició un paro laboral indefinido en protesta por lo que califican como malos tratos y deficiencias en la gestión de la actual encargada de la clínica.

En un comunicado, los empleados señalaron que la decisión responde a acciones y omisiones que han deteriorado el ambiente laboral, vulnerado sus derechos y afectado la calidad del servicio a los derechohabientes.

Entre las principales inconformidades mencionaron el despido arbitrario de suplentes, hostigamiento laboral, restricciones en permisos y vacaciones, así como la supuesta manipulación de quejas contra el personal.

También denunciaron maltrato a derechohabientes, ausencias injustificadas de la directiva y falta de transparencia en el programa “La Clínica es Nuestra”, al que, aseguran, se asignaron 600 mil pesos cuyo uso desconocen.

Los trabajadores exigieron una auditoría inmediata y un ambiente laboral libre de presiones, además de un servicio digno para los pacientes.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades a intervenir de forma urgente para resolver el conflicto. Se prevé que en las próximas horas se realice una reunión entre las partes para buscar el levantamiento del paro.

