Trabajadores del INE amagan con paro nacional; exigen mejoras salariales y de condiciones de trabajo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 14:20:47

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2026.- Las y los trabajadores de los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral (INE) difundieron en redes su intención de iniciar un paro de actividades nivel nacional, bajo la exigencia de una nivelación salarial y mejores condiciones de trabajo.

En un mensaje que circula entre el personal, los servidores señalan que el órgano electoral “rechazó una retabulación salarial para el personal de los módulos”, bajo el argumento de que no cuenta con presupuesto suficiente para autorizarla.

“Mientras a nosotros nos dan migajas, a ellos les dan millones (…) se sirven con la cuchara grande”, acusan en el texto divulgado.

Entre las principales exigencias se encuentran la necesidad de “nivelar los sueldos”, además de señalar que “trabajamos para la ciudadanía, pero no se nos valora”.

Al corte de esta edición no se ha establecido una fecha para el inicio del paro de actividades; no obstante, algunos de los inconformes propusieron en redes sociales realizarlo el próximo 9 de noviembre.