Trabajadores del IMSS vuelven a protestar en Apatzingán, exigen a sus lideres llevar sus demandas al gobierno federal

Apatzingán, Mich., 10 de octubre de 2026.- La falta de insumos y personal en el Hospital General de Subzona número 9 del IMSS llevó nuevamente a sus trabajadores a manifestarse en Apatzingán. En su segunda protesta en los últimos diez días, pidieron a sus líderes plantear esta situación ante el gobierno federal para que se atiendan las carencias que afectan el servicio a los derechohabientes.

Pese a la lluvia, camilleros, médicos, enfermeras, asistentes, trabajadoras sociales y personal de las distintas áreas se concentraron este sábado en el monumento a Lázaro Cárdenas, donde hicieron públicas las condiciones que enfrentan en el hospital y por lo tanto exigieron a sus dirigentes sindicales, llevar estas demandas a la federación.

En una gigantesca lona y en pancartas, señalaron la falta de insumos, equipo médico y personal, y advirtieron que estas deficiencias ponen en riesgo la atención de los pacientes. “La ciudadanía tiene derecho a saber”, expresaron en su mensaje, al denunciar una situación que afecta tanto a quienes trabajan en el hospital como a los usuarios que acuden en busca de atención.