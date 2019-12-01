Trabajadores de la salud rechazan oferta de aumento salarial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 08:40:01

Ciudad de México, a 15 de octubre 2026.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), anunció que decidió rechazar la oferta de aumento salarial presentada por el Gobierno federal.

Lo anterior lo dio a conocer Rafael Olivos Hernández, secretario general del organismo, quien mencionó que las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consideran insuficiente el ofrecimiento.

A través de redes sociales, el representante sindical informó que la decisión se tomó luego de una consulta con los integrantes del SNTSS.

“La mayoría de los que participaron decidió no aprobar la propuesta salarial", remarcó el especialista sanitario.

No obstante, en el video indicó que existe la posibilidad de que se reanuden las negociaciones entre ambas partes.