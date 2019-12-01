Tormentas y calor extremo marcarán el clima de este martes en gran parte del país

Ciudad de México, a 6 de julio de 2026.- Las condiciones meteorológicas para este martes estarán dominadas por un escenario de contrastes en México, donde las lluvias de fuerte intensidad coincidirán con una persistente onda de calor que llevará los termómetros a superar los 45 grados Celsius en algunas regiones del norte del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo informó que un canal de baja presión, en interacción con el ingreso de humedad, favorecerá precipitaciones intensas en el centro y sur de Veracruz, el norte de Oaxaca, el noroeste de Chiapas y el occidente de Tabasco.

Además, se pronostican lluvias fuertes en entidades como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

En el centro del país también se esperan precipitaciones importantes. La Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Guanajuato registrarán lluvias fuertes, mientras que Tlaxcala y Aguascalientes tendrán chubascos aislados. Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta por posibles encharcamientos, inundaciones y afectaciones derivadas de las lluvias.

En contraste, el ambiente caluroso persistirá durante la tarde. Las temperaturas más elevadas, superiores a los 45 grados Celsius, se prevén en el noreste de Baja California y el centro de Sonora.

Asimismo, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas alcanzarán valores de entre 40 y 45 grados, mientras que en diversos estados del Pacífico y del Golfo de México las máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius.

El SMN también anticipó rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, además de un evento de surada con la misma intensidad en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el Valle de México se esperan vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Finalmente, permanece vigente el aviso por mar de fondo, fenómeno que ocasionará oleaje de uno a dos metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, el litoral del Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas, así como en las costas de Yucatán y Quintana Roo, por lo que se recomienda atender las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades marítimas.