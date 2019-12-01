Tormenta tropical Vance mantiene riesgo de lluvias e inundaciones en el occidente de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 23:12:39

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2026.- La tormenta tropical Vance continúa desplazándose sobre el océano Pacífico, luego de perder fuerza tras alcanzar la categoría de huracán, aunque sus bandas nubosas todavía representan un riesgo de lluvias, inundaciones y deslaves en distintas regiones del occidente y sur de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su reporte más reciente, el sistema se localizó a unos 510 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 455 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora.

El ciclón avanza hacia el nor-noroeste a aproximadamente 11 kilómetros por hora y se espera que continúe debilitándose durante los siguientes días, aunque su trayectoria podría cambiar gradualmente hacia el norte a mediados de semana.

Entre las entidades que podrían registrar precipitaciones asociadas con Vance se encuentran Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Durango. Las lluvias podrían provocar inundaciones repentinas y deslaves, especialmente en zonas montañosas y terrenos con pendientes pronunciadas.

Asimismo, el oleaje generado por el sistema podría ocasionar condiciones peligrosas en las costas del Pacífico, con corrientes marinas capaces de poner en riesgo a bañistas y personas que realizan actividades de navegación.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, evitar ingresar al mar cuando existan condiciones adversas y extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones y deslizamientos de tierra.