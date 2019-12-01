Tlaxcala logra tercer Rércord Guiness en su historia; ahora por elaborar pan de fiesta más grande del mundo

Tlaxcala logra tercer Rércord Guiness en su historia; ahora por elaborar pan de fiesta más grande del mundo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 11:05:19
Tlaxcala, Tlaxcala, 14 de octubre del 2025.- El estado de Tlaxcala consiguió su tercer Récord Guinness tras elaborar el pan de fiesta más grande del mundo, conformado por dos mil 581 piezas que formaron la palabra “Tlaxcala”. La hazaña fue posible gracias al trabajo conjunto de artesanos y tahoneros de los municipios de San Juan Totolac y San Juan Huactzinco.

“Estamos muy contentos porque lo logramos. Era un reto que requería trabajo en equipo, coordinación y unidad, y eso fue lo que nos permitió alcanzar este reconocimiento que pertenece a todo el pueblo tlaxcalteca. ¡Sin Tlaxcala no hay México!”, celebró la gobernadora Lorena Cuéllar durante la ceremonia de certificación.

El adjudicador oficial de Récord Guinness, Alfredo Arista, explicó que el logro fue resultado de seis meses de preparación y logística, destacando que el pan fue elaborado con métodos artesanales tradicionales y bajo estrictas normas de higiene, inocuidad y calidad, superando por amplio margen el mínimo de mil piezas requerido para obtener la certificación. “Ustedes son oficialmente asombrosos”, declaró.

Con este logro, Tlaxcala suma tres reconocimientos mundiales: en 2022, por el tapete de aserrín más largo del mundo, y en 2024, por la mayor variedad de tacos de canasta, consolidándose como un referente de innovación cultural y turística en México.

