Tiende la mano Alfonso Martínez a productores michoacanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 20:04:49

Tangancícuaro, Michoacán; 12 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha la segunda edición de la Expo Agrícola Tangancícuaro 2026. Teniendo como marco el paradisíaco lago de Camécuaro el edil moreliano reconoció en los trabajadores del campo uno de los motores principales de la economía nacional.

Acompañado por el presidente municipal de la localidad, Arturo Hernández Vázquez, organizadores y empresas participantes, el alcalde los felicitó por el éxito alcanzado en su segunda edición, fruto de la organización y del trabajo realizado. A ellos el alcalde de Morelia les ofreció trabajar juntos para beneficio de la población.

Ustedes -reconoció- son los que generan la mayor cantidad de productos agropecuarios que se venden en el mundo; en Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa y Asia se consumen productos michoacanos, resaltó Alfonso Martínez.

Por su parte, el alcalde de Tangancícuaro, Arturo Hernández, coincidió en la importancia de apoyar a la agroindustria para generar desarrollo económico y paz social.

La organizadora y directora de la Expo Agrícola, Jessica López García, invitó a aprovechar el evento y seguir sumando la tecnología y la innovación en el campo michoacano.

Como invitado especial acudió monseñor Joel Ocampo Gorostieta, obispo de la Diócesis de Zamora, quien lamentó la falta de apoyos al campo y pidió a los gobernantes y empresarios ser solidarios con los campesinos y pequeños productores.

Cabe mencionar que en el evento también estuvo presente el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia, Roberto Carlos López García, quien invitó a los productores a la próxima Expo-Agropecuaria que se realizará en la capital del estado del 13 al 16 de mayo.

Al término del acto inaugural se realizó un recorrido por la Expo donde se ofrecen togo tipo de equipo, materiales y productos para el campo.