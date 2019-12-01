Tiende la mano Alfonso Martínez a productores michoacanos

Tiende la mano Alfonso Martínez a productores michoacanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 20:04:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tangancícuaro, Michoacán; 12 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha la segunda edición de la Expo Agrícola Tangancícuaro 2026. Teniendo como marco el paradisíaco lago de Camécuaro el edil moreliano reconoció en los trabajadores del campo uno de los motores principales de la economía nacional.

Acompañado por el presidente municipal de la localidad, Arturo Hernández Vázquez, organizadores y empresas participantes, el alcalde los felicitó por el éxito alcanzado en su segunda edición, fruto de la organización y del trabajo realizado. A ellos el alcalde de Morelia les ofreció trabajar juntos para beneficio de la población.

Ustedes -reconoció- son los que generan la mayor cantidad de productos agropecuarios que se venden en el mundo; en Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa y Asia se consumen productos michoacanos, resaltó Alfonso Martínez.

Por su parte, el alcalde de Tangancícuaro, Arturo Hernández, coincidió en la importancia de apoyar a la agroindustria para generar desarrollo económico y paz social.

La organizadora y directora de la Expo Agrícola, Jessica López García, invitó a  aprovechar el evento y seguir sumando la tecnología y la innovación en el campo michoacano.

Como invitado especial acudió monseñor Joel Ocampo Gorostieta, obispo de la Diócesis de Zamora, quien lamentó la falta de apoyos al campo y pidió a los gobernantes y empresarios ser solidarios con los campesinos y pequeños productores.

Cabe mencionar que en el evento también estuvo presente el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia, Roberto Carlos López García, quien invitó a los productores a la próxima Expo-Agropecuaria que se realizará en la capital del estado del 13 al 16 de mayo.

Al término del acto inaugural se realizó un recorrido por la Expo donde se ofrecen togo tipo de equipo, materiales y productos para el campo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto atacante de empleados de la FGE en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Una agente del MP murió y un elemento resultó herido 
Aseguran municiones, estupefacientes, equipo táctico y “ponchallantas” en Santa Rosa de Lima; hallan camioneta con placas de Michoacán
Enfrentamiento en carretera de Apatzingán, Michoacán: atacan a fuerzas federales y abandonan camioneta robada con armamento
Sujetos armados quitan la vida a Claudia Ivett Rodríguez, líder del PRI en la Costa Chica de Guerrero
Más información de la categoria
Cae presunto atacante de empleados de la FGE en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Una agente del MP murió y un elemento resultó herido 
México facilita evacuación de 1,200 connacionales desde países del Medio Oriente
Acuerdan Michoacán y Jalisco reforzar la seguridad en municipios limítrofes
Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche
Comentarios