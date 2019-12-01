Tiembla cuatro veces en menos de una hora en Chiapas, Veracruz y Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 20:39:44

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2025.- Cuatro temblores de magnitud mediana fueron detectados por el Servicio Sismológico Nacional en algunos estados ubicados al sur del país, mismos, en los que no se reportaron lesionados.

El primero de ellos sucedió en Ciudad Hidalgo, Chiapas, donde se registró un movimiento telúrico de magnitud 4.1 a las 16:35 horas y con epicentro a 12 kilómetros de profundidad.

Después a casi una hora más tarde, una posible réplica de ese sismo fue detectada en la misma localidad, pero esta vez fue de 4, a una profundidad más escasa, por lo que se sintió más fuerte.

En los dos casos no se registraron lesionados debido a los movimientos, además de que tampoco hubo daños materiales, pero las autoridades municipales realizaron recorridos para evaluar si había algunos daños.

Con algunos segundos de diferencia, en dos poblaciones que se ubican en las entidades de Oaxaca y Veracruz; el primero se identificó en las inmediaciones de la comunidad de Las Choapas, Veracruz, a las 17:19 horas con 30 segundos, el cual tuvo una magnitud de 5.3 y los habitantes de la región indicaron que sí lo sintieron.

Tres segundos después se reportó otro en las inmediaciones de Matías Romero, Oaxaca, cuyo epicentro fue a varias decenas de kilómetros de profundidad.

En ambos tampoco se reportaron lesionados, ni daños materiales considerables.



