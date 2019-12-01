Tercera jornada de adopción en Morelia: Cookies y Cream buscan un hogar responsable

Tercera jornada de adopción en Morelia: Cookies y Cream buscan un hogar responsable
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 16:09:47
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Morelia, Michoacán, 28 de marzo de 2026.- Perritos rescatados de situación de maltrato buscan una segunda oportunidad para encontrar una familia, entre ellos, Cookies y Cream, dos hermanos de aproximadamente 3 años.

Ambos lomitos fueron rescatados del abandono y hacinamiento; actualmente se encuentran en el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), institución que encabezará la tercera jornada de adopción.

Son un total de siete perritos adultos rescatados los que estarán el próximo domingo 29 de marzo en la Plaza Punto Ventura, en un horario de 12:00 a 16:00 horas.

Minerva Bautista Gómez, directora del IMPA, recordó que la adopción de Cookies y Cream, al igual que otros casos, está sujeta a seguimiento y compromiso responsable debido a que su situación forma parte de un proceso legal en curso.

Durante la jornada de adopción, también se contará con el servicio de vacunación y colocación de chips subdérmicos.

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