Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2026.- La próxima elección federal de 2027 tendrá ajustes en su preparación luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmara sanciones económicas contra Morena por irregularidades en afiliaciones y, en otra resolución, ordenara al Instituto Nacional Electoral (INE) reconsiderar la distribución visual de los emblemas partidistas en las boletas.

La Sala Superior ratificó multas que suman alrededor de 35 millones de pesos al partido guinda, derivadas de la incorporación de ciudadanos a su padrón sin acreditar su consentimiento, así como del uso de datos personales sin autorización.

Los magistrados determinaron que la documentación presentada por Morena, entre ella formatos con firmas digitalizadas y copias de credenciales para votar, no fue suficiente para demostrar que las personas denunciantes aceptaron libremente su afiliación. Por ello, el partido debía acreditar de manera fehaciente la voluntad de quienes fueron registrados.

En otro asunto, el Tribunal revocó el acuerdo del INE relacionado con el diseño e impresión de las boletas electorales para el proceso federal 2026-2027, al considerar que la autoridad no justificó adecuadamente el tamaño asignado a los emblemas de las distintas fuerzas políticas ni explicó cómo se garantizaba un equilibrio visual entre ellos.

La resolución obliga al instituto electoral a emitir un nuevo acuerdo en el que exponga las razones técnicas de las dimensiones otorgadas a cada partido y valore la composición de la boleta en su conjunto. Los recursos fueron promovidos por PAZ, Morena y Movimiento Ciudadano, quienes cuestionaron los criterios utilizados para determinar el tamaño de sus distintivos.

Ambas decisiones fueron tomadas este miércoles 25 de noviembre y representan determinaciones distintas del órgano jurisdiccional: por un lado, mantener las sanciones contra Morena y, por otro, exigir al INE una nueva justificación sobre el diseño de la documentación electoral.