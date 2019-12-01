Tendrá que presentarse Raúl Rocha a declarar ante la FGR

Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2025.- Un tribunal colegiado dejó sin efecto la suspensión provisional que había sido concedida a Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia Miss Universo, la cual le permitía evitar su presentación física ante el Ministerio Público Federal y buscaba mantener el criterio de oportunidad como testigo colaborador para eludir su detención.

Rocha Cantú se encuentra prófugo desde el 15 de diciembre, fecha en la que un juez federal con sede en Querétaro emitió una orden de aprehensión en su contra. El empresario es investigado por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de armas y al robo de hidrocarburos, que presuntamente lidera Jacobo Reyes León.

La orden de captura fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) después de que le retiró el beneficio de testigo colaborador, debido a que no se presentó a declarar los días 8 y 12 de diciembre, cuando debía aportar información adicional sobre la estructura criminal.

Antes de ello, el empresario había pedido rendir su testimonio por videoconferencia, alegando amenazas a su integridad física; sin embargo, la autoridad ministerial rechazó esta solicitud el 8 de diciembre.

Tras la negativa, Rocha Cantú promovió un amparo indirecto el 12 de diciembre, el cual fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, otorgándole una suspensión provisional que impedía exigir su comparecencia presencial o aplicarle sanciones por inasistencia.

Asimismo, el Ministerio Público Federal impugnó dicha suspensión el 16 de diciembre mediante un recurso de queja. Finalmente, el 18 de diciembre de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito revocó la medida, al determinar que las diligencias de investigación y la comparecencia de testigos constituyen asuntos de interés social y de orden público, por lo que no pueden ser suspendidos.