Temor entre vecinos de la 21 Zona Militar en Morelia, Michoacán, por operación de campo de tiro cerca de escuela, unidad deportiva y consultorios médicos

Morelia, Mich., a 20 de octubre de 2025.- Vecinos de Morelia manifestaron su preocupación por las actividades de tiro y prácticas militares que se realizan dentro del 12º Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, ubicado en las inmediaciones de la colonia Vasco de Quiroga, debido a su cercanía con una escuela primaria, un centro médico y una unidad deportiva.

De acuerdo con los habitantes, en los últimos meses se han intensificado las detonaciones provenientes del campo de prácticas del Ejército, lo que ha generado alarma entre familias, estudiantes y pacientes que acuden diariamente a las instalaciones cercanas.

Escuela, hospitales y centro deportivo en riesgo

A escasos metros del polígono militar se encuentra la Escuela Primaria “Hijo del Ejército”, donde padres de familia aseguran que la comunidad educativa se sobresalta ante los estruendos de las prácticas.

También se encuentra en la zona una torre médica, un complejo que alberga consultorios privados, laboratorios y servicios de atención general, así como la Unidad Deportiva Venustiano Carranza, uno de los espacios públicos más concurridos de la capital michoacana.

Hasta el momento, ni la 21 Zona Militar ni el Ayuntamiento de Morelia han emitido un comunicado oficial sobre la operación del campo de tiro ni sobre las medidas de seguridad implementadas para evitar riesgos a la población civil, temerosa por las detonaciones y por las balas "perdidas" que pudieran salir de las instalaciones militares.

Los colonos proponen que el Ejército reubique el área de tiro a una zona despoblada, donde las prácticas no afecten a estudiantes ni a pacientes hospitalarios. Reconocen que la presencia militar es importante, pero la seguridad de los ciudadanos también lo es.

Mientras tanto, la comunidad continúa en alerta y pide a las autoridades estatales y municipales intervenir para revisar las condiciones del sitio y prevenir un posible accidente.