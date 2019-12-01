Teletón México 2025 rompe récord y supera meta con más de 426 millones de pesos recaudados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 09:07:57

Ciudad de México, 12 de octubre de 2025.-La edición 2025 del Teletón México superó la meta del año anterior al recaudar 426 millones 978 mil 716 pesos, con lo que se consolidó como una de las jornadas solidarias más exitosas de los últimos años.

Por primera vez en su historia, el evento se realizó en octubre y no en diciembre; se contó con una amplia participación ciudadana y la colaboración de decenas de artistas y personalidades del espectáculo.

En 2024, el Teletón logró reunir 420 millones 770 mil 69 pesos, por lo que la nueva cifra representa un incremento significativo en los donativos.

Cabe destacar que desde 1997, Teletón México ha brindado atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad a través de los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), donde se ofrece atención médica, terapéutica y emocional de forma integral.

La misión del Teletón es elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad, autismo y cáncer.