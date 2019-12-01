Teleférico de Uruapan, aliado de los estudiantes de bachillerato y universidad

Morelia, Michoacán, 14 de abril de 2026.- El teleférico de Uruapan se consolida como un aliado estratégico para las y los estudiantes de nivel medio superior y superior, por lo que continuará la entrega de tarjetas gratuitas de prepago en distintas instituciones educativas del municipio, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

La titular del Iemsysem detalló que en los próximos días se distribuirán tarjetas a más de 3 mil 100 estudiantes del Cecytem y del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan (ITSU), con el objetivo de garantizar su acceso a este sistema de transporte. Subrayó que el teleférico representa una alternativa eficiente para los traslados diarios, al ofrecer viajes más rápidos, seguros y acordes a las necesidades de la comunidad estudiantil.

Asimismo, destacó que a la fecha se registra un avance significativo en la estrategia, con la entrega de tarjetas a estudiantes de diversas instituciones, lo que refleja el compromiso por acercar este beneficio a quienes más lo requieren y facilitar su movilidad hacia los centros educativos.

La titular del Iemsysem resaltó que el teleférico de Uruapan impactará de manera directa a miles de jóvenes de cerca de 50 planteles educativos del municipio, tanto de nivel medio superior como superior al garantizar traslados más rápidos, seguros y económicos. Entre las instituciones beneficiadas están el Cobaem, Conalep, Cecytem, Cetis, así como la Universidad Politécnica de Uruapan (UPU), la Pedagógica Nacional (UPN), la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el propio ITSU, entre otras.

“El teleférico no solo es una obra de movilidad, es una herramienta que favorece la permanencia escolar, al brindar condiciones más accesibles y ágiles para que las y los jóvenes continúen con sus estudios”, puntualizó la funcionaria estatal.