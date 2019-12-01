Suspensión de vuelos en EEUU afectó a más de 18 mil pasajeros en México

Ciudad de México, a 14 de noviembre 2026.- La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) detalló que la suspensión de vuelos en Estados Unidos afectó 193 vuelos en aeropuertos mexicanos, lo que significó una afectación para 18 mil 2 pasajeros.
Además, la dependencia federal mencionó que, tras varias horas, las actividades aéreas se restablecieron de manera paulatina.
Por otra parte, la Agencia aclaró que serán las propias aerolíneas las que informarán a los pasajeros sobre los nuevos horarios de salida, mientras que los aeropuertos internacionales de México permanecerán atentos a la recepción de aeronaves procedentes de Estados Unidos.
El pasado 13 de noviembre, el Gobierno estadounidense atribuyó el incidente a una caída del sistema de comunicaciones y descartó que se debiera a un ataque terrorista.