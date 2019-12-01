Suspensión de vuelos en EEUU afectó a más de 18 mil pasajeros en México

Suspensión de vuelos en EEUU afectó a más de 18 mil pasajeros en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 10:47:43
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Ciudad de México, a 14 de noviembre 2026.- La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) detalló que la suspensión de vuelos en Estados Unidos afectó 193 vuelos en aeropuertos mexicanos, lo que significó una afectación para 18 mil 2 pasajeros.

Además, la dependencia federal mencionó que, tras varias horas, las actividades aéreas se restablecieron de manera paulatina.

Por otra parte, la Agencia aclaró que serán las propias aerolíneas las que informarán a los pasajeros sobre los nuevos horarios de salida, mientras que los aeropuertos internacionales de México permanecerán atentos a la recepción de aeronaves procedentes de Estados Unidos.

El pasado 13 de noviembre, el Gobierno estadounidense atribuyó el incidente a una caída del sistema de comunicaciones y descartó que se debiera a un ataque terrorista.

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