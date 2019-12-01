Suspenden temporalmente a agente del MP que agredió a policía al exterior del estadio Olímpico Universitario de la CDMX

Suspenden temporalmente a agente del MP que agredió a policía al exterior del estadio Olímpico Universitario de la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 16:17:42
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Ciudad de México, a 20 de marzo de 2026.- Este viernes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), dio a conocer que fue suspendida temporalmente del cargo de agente del Ministerio Público, quien fue identificada como Verónica, la cual agredió verbalmente a una policía el pasado sábado al exterior del estadio Olímpico Universitario, por lo que tras difundirse un video en redes sociales de la situación, recibió el apodo de “Lady Pepitas”.

Mediante una tarjeta informática, la dependencia indicó que siguiendo su reglamento interno, este tipo de conductas no son admisibles, debido a que podrían afectar la imagen institucional, además de un posible abandono del servicio durante su horario laboral.

Asimismo, señalaron que fue este día mientras se encontraba laborando en su centro de trabajo, que se le notificó de su suspensión.

El pasado miércoles 18 de marzo, se le informo a través de su superior jerárquico y mediante correo electrónico la sanción a la que era acreedora, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Finalmente será el Consejo de Asuntos Internos, quien decidirá si existe responsabilidad administrativa y las sanciones que se le aplicarán, que puede ser desde una amonestación, hasta la destitución de su cargo.

 

 

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