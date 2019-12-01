Suspenden clases en varios municipios de Veracruz ante el pronóstico de lluvias por el frente frío número 27

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 21:49:39

Xalapa, Veracruz, a 11 de enero de 2026.- Ante la previsión de lluvias intensas en la región sur de Veracruz, el gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle García anunció la suspensión de clases en 26 municipios para el lunes 12 de enero, como medida preventiva para salvaguardar a la comunidad escolar.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil, los municipios donde no habrá actividades educativas son: Acayucan, Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Catemaco, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Las Choapas, Lerdo de Tejada y Mecayapan. A esta lista se suman Minatitlán, Moloacán, Nanchital, Oluta, Oteapan, Pajapan, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez y Zaragoza.

La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales. “recuerda seguir las actualizaciones al pronóstico meteorológico oficial y atender las indicaciones de las autoridades locales”, señaló en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Hasta el momento, el Frente Frío número 27 ha generado diversas afectaciones en la entidad, principalmente en la zona sur, donde se han registrado lluvias, granizadas y rachas de viento considerables.

En Coatzacoalcos, se reportó la caída de un anuncio de gran tamaño que provocó la interrupción del tránsito vehicular en el Puente Coatzacoalcos, además de múltiples reportes por árboles derribados, los cuales fueron atendidos por autoridades municipales.

En tanto, en el municipio de Moloacán, los vientos ocasionaron el desprendimiento parcial del techo de un domo; sin embargo, no se registraron personas lesionadas ni daños mayores derivados de este incidente.

El Gobierno del Estado de Veracruz informó que continúa la vigilancia permanente de las condiciones climatológicas en la entidad. “Protección Civil mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, con equipos desplegados en territorio, especialmente en las cuencas del sur del estado, vigilando los niveles de ríos y arroyos, así como posibles deslaves y derrumbes”, indicó.