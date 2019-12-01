Suspenden clases en miles de escuelas del país por bajas temperaturas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 07:43:05

Ciudad de México, a 10 de noviembre 2025.- Debido a las heladas que se espera ocasione el frente frío número 13, varios estados optaron por suspender las actividades escolares presenciales del día 10 de noviembre.

En Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública informó que se suspenderán las actividades en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas, ante el pronóstico de condiciones climáticas adversas.

“Las actividades se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas no representen un riesgo y siguiendo las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar”, se indicó.

Mientras tanto, en Puebla, se suspenderán clases en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, ubicadas en la Sierra Norte, Nororiental, en los valles de Serdán y de Atlixco, así como en la Mixteca y en la zona Angelópolis.

“Con la finalidad de salvaguardar la salud de un millón 864 mil 393 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, recibirán el servicio educativo a distancia, asesorados por 99 mil 453 docentes que trabajarán con apoyo de actividades académicas, acorde a las necesidades de cada grado escolar”, informó el gobierno estatal.