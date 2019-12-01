Suspenden clases en Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco tras fuertes lluvias en Querétaro

Suspenden clases en Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco tras fuertes lluvias en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 07:35:56
Jalpan de Serra, Querétaro, 9 de octubre del 2025.- Derivado de las fuertes lluvias registradas en la zona serrana de Querétaro, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) suspende, este jueves 9 de octubre, de manera preventiva las clases en los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco, con el objetivo de revisar las condiciones de los planteles educativos.

La medida tiene como prioridad la seguridad y el bienestar de las comunidades escolares, por lo que personal de la dependencia realiza verificaciones en cada escuela antes de reanudar las actividades.

La USEBEQ reitera su compromiso de garantizar entornos seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo, así como de mantener informadas a las familias sobre el desarrollo de estas acciones preventivas, a través de las redes sociales oficiales y los canales de comunicación institucionales.

 

