Suspenden clases en dos estados por brotes de sarampión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 08:19:23

Ciudad de México, a 3 de febrero 2026.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases presenciales en planteles de Jalisco y Aguascalientes, como medida preventiva ante un brote de sarampión.

Según el comunicado oficial, la decisión tiene como objetivo reducir contagios y proteger la salud de estudiantes, docentes y personal educativo, mientras se intensifican las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación.

Además, la dependencia indicó que la suspensión no es generalizada y se aplica únicamente en escuelas donde se han confirmado casos.

En ese sentido, la Secretaría de Educación de Jalisco informó que 15 escuelas de educación básica suspendieron clases presenciales tras la detección de casos confirmados de sarampión.

Mientras tanto, las autoridades educativas de Aguascalientes determinaron suspender clases presenciales en escuelas de educación básica, primaria y secundaria donde se confirmaron casos de sarampión.