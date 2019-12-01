Suspenden clases en algunos municipios de Sinaloa, ante la probabilidad de fuertes lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 08:08:01
Culiacán, Sinaloa, a 5 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, suspendió clases en cinco municipios de la entidad, debido a que se prevén lluvias intensas en la zona norte.

Dicha medida es para los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, y Juan José Ríos.

La suspensión se debe, a que Protección Civil les realizó una recomendación, ya que se esperan fuertes lluvias en esos municipios de hasta 75 milímetros.

Asimismo, en el resto del estado también se podrían registrar precipitaciones, pero de menor intensidad, incluso, para algunos lugares, se pronostican temperaturas de hasta 35 grados.

