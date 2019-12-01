Suspenden clases en 7 municipios de Sinaloa por fuertes lluvias

Suspenden clases en 7 municipios de Sinaloa por fuertes lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 13:53:10
Culiacán, Sinaloa, a 16 de octubre 2025.- Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado notificó que en los municipios de Concordia, Cósala, Elota, San Ignacio, Escuinapa, Mazatlán y el Rosario las clases presenciales fueron canceladas.

Lo anterior por recomendación del Instituto Estatal de Protección Civil, ante los pronósticos de nuevas lluvias en esa región de la entidad.

El aviso fue girado a los directores y personal administrativo de las escuelas de todos los niveles educativos durante la mañana del 16 de octubre.

Cabe mencionar que en las últimas semanas, las autoridades educativas de Sinaloa han cancelado las actividades escolares en varios municipios en más de una ocasión; el pasado 25 de septiembre tomaron esa misma determinación  en los municipios de Culiacán, Eldorado, Elota y Navolato como medida de prevención.

De igual forma, el 1 de octubre las autoridades educativas suspendieron clases en todos los niveles en el municipio de Mazatlán a causa de las fuertes lluvias.

Noventa Grados
