Suspenden aterrizajes en el AICM por presencia de un banco de niebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 08:20:07

Ciudad de México, a 31 de diciembre 2025.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), anunció que debido a la presencia de neblina los aterrizajes se encuentran suspendidos.

A través de sus redes sociales, la terminal aérea capitalina detalló que, por otra parte, los despegues de todos los vuelos se llevan con normalidad.

Asimismo, en la nota de prensa el “Benito Juárez” indicó que tomó la decisión por motivos de seguridad, para priorizar el bienestar de los pasajeros y las tripulaciones.

Además, en su mensaje, el AICM indicó que darán informes sobre la situación de manera periódica.

Por último, el aeropuerto recomendó a sus usuarios que en caso de tener un vuelo programado este 31 de diciembre, revisen su estado con la aerolínea correspondiente antes de emprender su viaje a la terminal aérea.