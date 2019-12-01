Suspenden actividades no esenciales en 4 estados por huracán 'Simón'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 14:50:56

Ciudad de México, a 10 de octubre 2026.- El gobierno de México anunció la suspensión de actividades no esenciales en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, a partir de las 16:00 horas del 10 de octubre.

Lo anterior, ante el avance del huracán ‘Simon’ de categoría 4 por el Pacífico mexicano.

De acuerdo con los pronósticos, el ciclón tocará tierra durante las primeras horas del 11 de octubre en Jalisco, presumiblemente en entre los municipios de La Huerta y Tomatlán.

Igualmente, se indicó que los vientos de mayor intensidad comenzarán a sentirse por la tarde del 9 de octubre en Jalisco y Colima, por lo que las autoridades llamaron a la población a resguardarse en sus viviendas o acudir a los refugios temporales habilitados.

En Jalisco, los municipios señalados son Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.

En Colima, la medida contempla Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala; mientras que en Michoacán incluye Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas.

En Nayarit, los municipios considerados son Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla.