Surge la Depresión Tropical Veinte-E; evolucionará en huracán "Simón" en el Pacífico mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 14:49:05

Ciudad de México, a 7 de octubre 2026.- Surgió la depresión tropical Veinte-E que en los próximos días se convertirá en el huracán ‘Simón, en las aguas del Pacífico mexicana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 9:00 horas del 7 de octubre se ubicaba a 455 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 km al sureste de Manzanillo, Colima.

Igualmente, el organismo mencionó que el sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 13 km/h con rachas de viento de 75 km/h.

En consecuencia, ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, así como oleaje de hasta 3 m de altura en las costas de dichos estados.

Además, el SMN advirtió que se prevé que la depresión tropical Veinte-E se convierta en la tormenta tropical ‘Simón’, la tarde de este 7 de octubre.

Mientras que, por la mañana del 9 de octubre se espera que el ciclón evolucione a huracán, cuando se encuentre a 320 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 365 km al sur de Manzanillo, Colima.

También se pronosticó que el 10 de octubre ‘Simón’ se fortalezca a huracán de categoría 2 cuando se desplace hacia costas de Jalisco y posteriormente a Nayarit.