Surge la Depresión Tropical Veinte-E; evolucionará en huracán "Simón" en el Pacífico mexicano

Surge la Depresión Tropical Veinte-E; evolucionará en huracán "Simón" en el Pacífico mexicano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 14:49:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 7 de octubre 2026.- Surgió la depresión tropical Veinte-E que en los próximos días se convertirá en el huracán ‘Simón, en las aguas del Pacífico mexicana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 9:00 horas del 7 de octubre se ubicaba a 455 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 km al sureste de Manzanillo, Colima.

Igualmente, el organismo mencionó que el sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 13 km/h con rachas de viento de 75 km/h.

En consecuencia, ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, así como oleaje de hasta 3 m de altura en las costas de dichos estados.

Además, el SMN advirtió que se prevé que la depresión tropical Veinte-E se convierta en la tormenta tropical ‘Simón’, la tarde de este 7 de octubre.

Mientras que, por la mañana del 9 de octubre se espera que el ciclón evolucione a huracán, cuando se encuentre a 320 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 365 km al sur de Manzanillo, Colima.

También se pronosticó que el 10 de octubre ‘Simón’ se fortalezca a huracán de categoría 2 cuando se desplace hacia costas de Jalisco y posteriormente a Nayarit.

Más información de la categoria
Fiscalía esclarece homicidio y vincula a proceso a un hombre en León
Localizan cuerpo sin vida flotando en canal de Celaya, Guanajuato
Golpe a la extorsión: Caen 3 presuntos cobradores de cuotas a transportistas en Morelia
Se registra incendio en Pátzcuaro, Michoacán, solo hubo daños materiales
Más información de la categoria
Rusia rechaza versiones sobre segunda muerte por peste neumónica
Secretaría Anticorrupción detecta fraude por más de 590 mdp en Becas Benito Juárez
Habitantes de Chenalhó denuncian secuestros y ataques por parte de grupo ligado a organización de Jalisco
Horror en Nayarit: investigan centro de exterminio tras hallazgo de restos humanos, una fosa y una hornilla para quemar cuerpos