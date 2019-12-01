Surge "Ciudadanos Unidos por el Cambio A.C." en Michoacán: rechazan fines políticos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 14:02:59

Morelia, Michoacán, 2 de febrero de 2026.– Bajo el argumento del hartazgo social ante la corrupción y los malos gobiernos, se presentó oficialmente el movimiento "Ciudadanos Unidos por el Cambio A.C.", una nueva organización ciudadana que, por el momento, descarta fines políticos directos, enfocándose en la organización y la participación cívica.

El movimiento, encabezado por el exmagistrado Froylán Muñoz Alvarado, fue definido como un espacio de encuentro, reflexión y diálogo para proponer soluciones colectivas.

Los integrantes enfatizaron su carácter independiente y su misión de regresar el poder a la ciudadanía, anunciando que cerrarán las filas a aquellos que mantengan afiliación activa con partidos políticos.

Sobre su alineación ideológica, el movimiento se desmarcó de cualquier etiqueta política tradicional.

Alfonso Figueroa, uno de los voceros, señaló, "No podemos decir que estamos en la derecha, o somos de izquierda; nosotros aquí el movimiento es ciudadano y nosotros lo que vamos a tratar es de ayudar a la gente... Queremos ser un puente entre gobierno y ciudadanos."

Al ser cuestionados sobre su simpatía con otros grupos independientes, como el "movimiento del sombrero", expresaron respetar la postura de la organización surgida en Uruapan, el cual calificaron de "buena fe".

"Si un día podemos coincidir como movimiento ciudadano, ¡qué bien!", comentó el exmagistrado.

En rueda de prensa, el movimiento concluyó invitando a todos los ciudadanos que busquen un mejor futuro para sus generaciones a sumarse a esta nueva etapa de organización cívica en Michoacán.