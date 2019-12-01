Suministro de gasolina en Querétaro se normalizará en los siguientes días: Enrique Arroyo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 18:44:25

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- El suministro de gasolina en el estado comenzará a normalizarse durante los próximos días, luego de una semana de afectaciones derivadas del mantenimiento a los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el estado de Veracruz, confirmó Enrique Arroyo Enzástiga, gerente general de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro (UESQRO).

“Comenzamos a tener problema en el suministro desde el miércoles de la semana pasada, específicamente con la gasolina Premium, y conforme pasaron los días, el viernes ya teníamos desabasto también de gasolina Magna”.

Detalló que esta situación ocasionó cierres intermitentes de estaciones de servicio, aunque el número exacto no se puede contabilizar ya que alguna estación cierra y a otra ya le están cargando combustible.

Recordó que en Querétaro existen 386 permisos de expendio de gasolina, de los cuales alrededor del 50 por ciento corresponden a estaciones de la marca PEMEX, es decir, cerca de 190 puntos de venta que registraron algún tipo de afectación, principalmente en municipios como Tolimán y San Joaquín, donde el impacto fue mayor debido a la escasez de alternativas cercanas de suministro.

Reconoció que, las lluvias registradas en Veracruz provocaron la suspensión temporal de los poliductos Tuxpan–Tula y Tuxpan–Azcapotzalco, lo que a su vez afectó el ducto Tula–Salamanca, responsable de abastecer a Querétaro.

“Los ductos fueron reactivados el sábado por la noche, por lo que el flujo de combustible comenzó a restablecerse desde el domingo. A partir de hoy se está iniciando con el reparto de combustible (…) y se va a regularizar en el transcurso de los siguientes días”.

Precisó que la recuperación total de los viajes pendientes se reflejará durante los próximos días hasta alcanzar la normalidad, y estimó que para finales de esta misma semana el abasto podría restablecerse al 100 por ciento en la entidad.

Adelantó que entre las propuestas planteadas a PEMEX durante la reunión que sostuvieron, la UESQRO sugirió considerar el suministro de combustible mediante otros comercializadores autorizados en casos de contingencia, así como incrementar el número de pipas y personal operativo para garantizar la pronta recuperación del abasto.

Pidió a la empresa productora del estado comunicar previamente cualquier mantenimiento o complicación que pueda afectar la operación de las estaciones.

En cuanto a los precios, Arroyo Enzástiga reportó que Querétaro se mantiene entre los estados con costos más estables del país: la gasolina Regular (Magna) tiene un precio promedio de 23.55 pesos por litro, con un rango que oscila entre 23 y 24 pesos.

Llamó a la población a mantener la calma y evitar compras de pánico puesto que siempre hay otras marcas donde poder abastecer.

“En la zona metropolitana de Querétaro, que incluye los municipios de Corregidora, El Marqués y la capital queretana, operan 246 estaciones de servicio, de las cuales 94 pertenecen a PEMEX y 152 a otras marcas de prestigio internacional”.

El líder empresarial refirió que el abasto se restablecerá gradualmente, y que se continúa en coordinación con PEMEX para garantizar el suministro.

“Nos comentan que el sábado empezaron ya a operar los ductos y el día de hoy están recibiendo ya gasolina regular en Querétaro (…) estimamos que en los próximos días se esté restableciendo el servicio”.