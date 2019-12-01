Suman seis tortugas encontradas sin vida en playas de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 17:46:22

Boca del Río, Veracruz, a 20 de marzo de 2026.- Una tercera tortuga muerta, fue localizada en las playas del municipio de Boca del Río, esto tras el derrame de hidrocarburo que se registró en las costas del estado de Veracruz.

Con este hallazgo, suman seis tortugas en la misma situación, con las otras tres que fueron encontradas en Coatzacoalcos.

Según la información la tortuga que fue encontrada este viernes es una especie joven de la especie carey y fue encontrada en una playa en la parte trasera de una plaza comercial.

Turistas que paseaban por el sitio, dieron parte a las autoridades, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar para hacer el levantamiento del reptil, para realizarle los análisis correspondientes y poder determinar las causas del deceso.

También acudió personal de Protección Civil municipal y elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA).

Aunque hasta el momento las autoridades no han indicado las causas oficiales de los decesos, tanto de los reptiles, como de otros dos delfines y más animales marinos, se piensa que estarían ligados al petróleo que fue derramado por un barco particular en días pasados.