Suman 47 personas fallecidas por las lluvias en cuatro estados: Gobierno de México

Suman 47 personas fallecidas por las lluvias en cuatro estados: Gobierno de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 22:02:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2025.- El Gobierno de México, dio a conocer que durante el último corte de las autoridades estatales, se tienen contabilizadas 47 personas fallecidas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, por las lluvias que han azotado al país en los últimos días.

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trasladó a los municipios afectados, con la finalidad de levantar los censos para repartir los apoyos y expresar su solidaridad con las familias afectadas.

Hasta el momento, todas las dependencias federales siguen trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales, para restablecer lo antes posible los servicios esenciales, acelerar la rehabilitación de caminos y las redes eléctricas.

De acuerdo al comunicado, en Veracruz hay 16 personas fallecidas 6 desaparecidos; en puebla son 12 personas fallecidas y 15 desaparecidos; en Hidalgo suman 16 fallecidos y 17 desaparecidos; mientras que en Querétaro solamente hay una persona fallecida.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Joven de 20 años es ultimada a balazos frente a su casa en Zamora, Michoacán
Incendian tienda de agroquímicos en Ario, Michoacán
Hallan cuerpo de un hombre flotando en el río Orejón de Parácuaro, Michoacán
Quitan la vida a un hombre en la tenencia de El Hijadero de Villamadero, Michoacán
Más información de la categoria
Incendian tienda de agroquímicos en Ario, Michoacán
Reclamos y gritos en Poza Rica: habitantes enfrentaron a Claudia Sheinbaum por la falta de atención tras las inundaciones en Veracruz
Cineasta Kleber Mendonça se maravilla con la riqueza culinaria de Michoacán
Mano derecha de los Guzmán y Zambada se asienta en Uruapan, Michoacán: ahora exportador aguacatero, pasó 14 años en prisión de EE.UU. por traficar hasta con submarinos
Comentarios