Suman 47 personas fallecidas por las lluvias en cuatro estados: Gobierno de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 22:02:12

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2025.- El Gobierno de México, dio a conocer que durante el último corte de las autoridades estatales, se tienen contabilizadas 47 personas fallecidas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, por las lluvias que han azotado al país en los últimos días.

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trasladó a los municipios afectados, con la finalidad de levantar los censos para repartir los apoyos y expresar su solidaridad con las familias afectadas.

Hasta el momento, todas las dependencias federales siguen trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales, para restablecer lo antes posible los servicios esenciales, acelerar la rehabilitación de caminos y las redes eléctricas.

De acuerdo al comunicado, en Veracruz hay 16 personas fallecidas 6 desaparecidos; en puebla son 12 personas fallecidas y 15 desaparecidos; en Hidalgo suman 16 fallecidos y 17 desaparecidos; mientras que en Querétaro solamente hay una persona fallecida.