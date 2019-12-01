Suman 321 personas mexicanas evacuadas de Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 11:11:04

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer que hasta el momento suman 321 mexicanos que han sido evacuados de Medio Oriente, ante los distintos ataques que se han registrado recientemente.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia dijo que el personal diplomático que se encuentra en las embajadas, se encuentra en alerta y en contacto permanente con los mexicanos que residen o que se encuentran de visita en la región.

“Se tiene registro de 321 personas mexicanas que han sido evacuadas por rutas terrestres seguras procedentes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar”, informó.

“Es probable que el número siga aumentando toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas, y que algunos países han abierto total o parcialmente sus espacios aéreos”, detalló.

Asimismo, la cancillería aseguró que hasta el momento no cuentan con el registro de mexicanos que hayan resultado con afectaciones en su integridad física.

