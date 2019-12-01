Suman 15 personas fallecidas por explosión de pipa en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 08:11:16

Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2025.- A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dio a conocer que falleció otro paciente tras la explosión de la pipa de gas LP que se registró en el Puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, por lo que ya suman 15 víctimas.

De acuerdo a la información, la persona se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Desafortunadamente la persona estaba en calidad de desconocida y, hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con algún familiar", detalló la dependencia.

“Reiteramos nuestro compromiso de brindar atención médica oportuna, así como acompañamiento humano y solidario a todas las personas y familias que han resultado afectadas", se lee en el comunicado.