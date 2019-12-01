Suman 15 personas fallecidas por explosión de pipa en CDMX

Suman 15 personas fallecidas por explosión de pipa en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 08:11:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2025.- A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dio a conocer que falleció otro paciente tras la explosión de la pipa de gas LP que se registró en el Puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, por lo que ya suman 15 víctimas.

De acuerdo a la información, la persona se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Desafortunadamente la persona estaba en calidad de desconocida y, hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con algún familiar", detalló la dependencia. 

“Reiteramos nuestro compromiso de brindar atención médica oportuna, así como acompañamiento humano y solidario a todas las personas y familias que han resultado afectadas", se lee en el comunicado. 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso mujer por presuntamente ultimar a su bebé de un año, en Nuevo León
Fiscalía confirma identificación de 13 víctimas en Hacienda de Guadalupe
Se registra riña entre comerciantes y personal de gobierno en el zócalo de la CDMX; el saldo de esta fue de 8 personas lesionadas
Inicia la FGE Jornada de concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil: "Te veo, te creo y te cuido”
Más información de la categoria
Más de 280 mil personas acudieron al Zócalo por primer Grito de Independencia de Sheinbaum
Israel comienza operaciones terrestres en la capital de Gaza
Se convierte Claudia Sheinbaum en la primera mujer presidenta en encabezar ceremonia del Grito de la Independencia
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
Comentarios