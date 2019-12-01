Suben reportes de menores desaparecidos en Celaya; llaman a reforzar atención familiar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 15:40:38

Celaya, Guanajuato, 7 de abril de 2026.- En lo que va del año, el municipio ha registrado un aumento en los reportes de menores desaparecidos, situación que autoridades locales vinculan principalmente a conflictos dentro del entorno familiar y al uso de redes sociales sin supervisión.

De acuerdo con datos de la plataforma Alerta Amber, del 1 de enero al 7 de abril se han reportado 22 menores de entre 14 y 17 años como desaparecidos. De este total, 17 ya fueron localizados, mientras que cuatro —dos hombres y dos mujeres— continúan sin ser ubicados. Además, una adolescente de 14 años fue encontrada sin vida, hecho que encendió las alertas entre la población.

Al respecto el director de la corporación, Bernardo Rafael Cajero Reyes, explicó que en muchos de los casos las ausencias no están relacionadas con delitos graves, sino con decisiones de los propios menores de abandonar sus hogares de manera temporal.

“Sí, como lo comentas, nos han llegado reportes de jóvenes que desaparecen del domicilio. Esto es por llamadas de los mismos padres; en algunos casos los mismos jóvenes salen de la casa. Hay ocasiones en que es algo recurrente, que se van un día o dos y después vuelven a aparecer”, señaló.

No obstante, el funcionario reconoció que existen situaciones que derivan en desenlaces trágicos, como el reciente caso de la menor localizada sin vida.

Asimismo, advirtió que el contacto con personas a través de redes sociales es otro factor que influye en estas desapariciones, ya que algunos menores salen de sus hogares para encontrarse con conocidos virtuales, incluso en otros municipios.

“En otras ocasiones hemos localizado a jóvenes que vienen de otros municipios a visitar a un amigo que conocieron en redes sociales, y es la familia del otro municipio la que nos informa”, detalló.

Ante este panorama, Cajero Reyes hizo un llamado a madres y padres de familia a fortalecer la comunicación y supervisión de sus hijos, así como a atender señales de alerta en su comportamiento.

“¿Qué es la recomendación? Tener un control en la familia, un acercamiento más. Si los padres ven alguna conducta similar, que se acerquen a las instituciones que están para apoyarlos”, indicó.

En ese sentido, destacó el papel del Sistema DIF como una instancia de apoyo para atender problemáticas familiares y emocionales, a través de orientación y atención psicológica.

“Aquí tenemos una institución que es el DIF, que apoya el tema familiar. Cuando los padres nos solicitan apoyo, se canalizan para recibir tratamiento psicológico. Es importante poner atención a los jóvenes”, agregó.

Finalmente, el director reiteró que la prevención comienza en el hogar y exhortó a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier desaparición, a fin de activar los protocolos de búsqueda de forma oportuna y mejorar las posibilidades de localización.