Suben 75% casos de fauna afectada por gusano barrenador en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 11:50:02

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- En lo que va del primer mes de 2026, los casos de fauna afectada por la plaga del gusano barrenador aumentaron un 74.79 por ciento, al pasar de 492, el 7 de enero, a 860 al corte del 23 de enero, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Además, se informó que el total de reportes acumulados desde que se detectó la enfermedad en noviembre de 2024 a la fecha es de 14 mil 507.

Según la dependencia, 14 entidades presentan animales con miasis por gusano barrenador.

En ese sentido, Oaxaca lidera la lista con 184, seguido de Veracruz con 175, Chiapas con 144 y Guerrero con 111 casos.

En el listados también están Yucatán, Quintana Roo, Puebla, estado de México, Campeche, Tabasco, San Luis Potosí, Michoacán, Colima y Tamaulipas

En lo que respecta a las especies contagiadas, los bovinos son los más afectados con 501, seguido de 196 caninos, 66 suinos, 41 equinos, 32 ovinos, 12 caprinos, 10 felinos y dos de fauna silvestre no identificados.

Por otra parte, se dio a conocer que 105 humanos han sido infectados.