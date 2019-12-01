Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 19:44:48

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de reforzar la prevención de la violencia de género y promover cambios dentro de las instituciones públicas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) puso en marcha las actividades de los “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres”, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado este 25 de noviembre.

El arranque de la jornada se llevó a cabo en las instalaciones de la dependencia y estuvo encabezado por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien destacó que México cuenta por primera vez con una mujer al frente de la Presidencia de la República.

Durante su mensaje, señaló que el avance en materia de igualdad debe reflejarse en condiciones que permitan a las mujeres desarrollarse, tomar decisiones y vivir en libertad, sin enfrentar constantemente desigualdades ni situaciones de violencia.

Figueroa Franco también subrayó que estas jornadas no deben limitarse a actos conmemorativos, sino servir para analizar las causas que mantienen la violencia contra las mujeres y generar acciones que permitan transformar tanto la vida cotidiana como el funcionamiento de las instituciones.

Indicó que combatir la violencia de género implica atender sus raíces y modificar prácticas institucionales, además de incorporar la perspectiva de género en las normas y procedimientos, en concordancia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Por su parte, el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez Díaz de León, llamó a los hombres a involucrarse en la erradicación de las violencias y sumarse al compromiso impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Añadió que las decisiones de las personas servidoras públicas deben contribuir a garantizar la igualdad y el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

En tanto, José Gadyel González Maldonado, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Transparencia, presentó los compromisos de las áreas de la SSPC, distribuidos en seis ejes de acción.

Entre las medidas contempladas se encuentran visibilizar y sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres, prevenir el hostigamiento y el acoso sexual, combatir la discriminación, fortalecer los mecanismos de atención y denuncia, garantizar condiciones de igualdad para el desarrollo profesional y reconocer la participación femenina en la seguridad pública.

También se contempla integrar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en el análisis de casos que puedan ser susceptibles de preliberación.

Al evento asistieron el subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial, Antonio de Jesús Lozada González, y la titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Paola Andrade Salazar.

La SSPC señaló que, a través de estas acciones, busca fortalecer una cultura de respeto e igualdad, así como avanzar hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres mediante la prevención, la capacitación y la transformación de las prácticas institucionales.