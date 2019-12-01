SSPC alerta sobre engaños digitales y llama a proteger datos personales y bancarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 19:39:45

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2026.- Los mensajes que aparentan provenir de bancos, instituciones oficiales o incluso familiares pueden convertirse en una vía para cometer fraudes y obtener información confidencial. Ante estos riesgos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a la población a reforzar sus medidas de seguridad digital y aprender a identificar las estrategias utilizadas por los ciberdelincuentes.

En el marco del Mes de la Ciberseguridad, la dependencia, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, difundió una serie de recomendaciones para prevenir la ingeniería social, una práctica que consiste en manipular la confianza y las emociones de las personas para conseguir datos personales, información financiera o algún beneficio indebido.

De acuerdo con la SSPC, quienes recurren a estos métodos pueden hacerse pasar por representantes de instituciones bancarias, empresas, autoridades, familiares, conocidos o personal de soporte técnico. Para lograr su objetivo, utilizan llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y aplicaciones de mensajería instantánea.

La dependencia advirtió que cualquier persona puede ser víctima de estos engaños, especialmente cuando los delincuentes aprovechan la información publicada en redes sociales, los hábitos de navegación y el desconocimiento de las amenazas digitales para construir mensajes que parecen auténticos.

Ante este panorama, recomendó verificar la identidad de quien solicita información o pide realizar alguna acción, así como desconfiar de comunicaciones que exijan respuestas inmediatas o provoquen miedo, preocupación o curiosidad excesiva. Estas estrategias suelen utilizar la presión emocional para impedir que las posibles víctimas comprueben la autenticidad de las solicitudes.

También exhortó a no compartir números de identificación personal (NIP), códigos de seguridad de tarjetas bancarias (CVV), contraseñas ni códigos de verificación a través de llamadas, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería. Asimismo, pidió mantener la cautela ante ofertas, premios o beneficios que parezcan demasiado buenos para ser verdad.

Otra de las medidas consiste en revisar cuidadosamente los enlaces y archivos recibidos antes de abrirlos, además de confirmar que el remitente sea legítimo. La SSPC señaló que limitar la información personal que se publica en redes sociales también contribuye a reducir los riesgos, pues esos datos pueden utilizarse para personalizar fraudes o suplantar la identidad de personas conocidas.

En caso de recibir una solicitud para realizar transferencias, efectuar pagos o proporcionar información sensible, la recomendación es confirmar primero que sea auténtica mediante un canal de comunicación independiente, utilizando datos de contacto obtenidos de una fuente confiable y no los incluidos en el mensaje sospechoso.

Para ampliar la información y conocer otras medidas preventivas, la Secretaría invitó a la ciudadanía a consultar la Ciberguía, disponible en https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es, donde se ofrecen herramientas para fortalecer la seguridad en internet.

La dependencia reiteró que fomentar una cultura de prevención y promover el uso seguro y responsable de la tecnología son acciones fundamentales para proteger la información personal y financiera, así como para reducir la incidencia de engaños y fraudes en los entornos digitales.