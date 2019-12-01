SRE reporta fallecimiento de mexicano bajo custodia de ICE en Luisiana

SRE reporta fallecimiento de mexicano bajo custodia de ICE en Luisiana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 17:18:27
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Ciudad México, 13 de abril de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre el fallecimiento de una persona mexicana ocurrido el pasado 11 de abril mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, en Luisiana. Hasta el momento, la causa continúa bajo investigación.

De acuerdo con la Cancillería, el Consulado de México en Nueva Orleans fue notificado por las autoridades migratorias estadounidenses, tras lo cual activó el protocolo correspondiente. En coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, se estableció contacto con la familia de la persona para brindar asistencia y acompañamiento legal.

Asimismo, la SRE indicó que mantiene comunicación con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del caso. En conjunto con la familia y el equipo jurídico de la Cancillería, se analizarán las acciones a seguir.

La dependencia expresó su preocupación por este tipo de hechos y señaló que la repetición de estos casos en centros de detención migratoria del ICE resulta inaceptable, al evidenciar deficiencias que, señaló, son incompatibles con los estándares de derechos humanos y la protección de la vida.

Es por eso que la SRE informó que se ha instruido a la red consular mexicana a reforzar las visitas diarias a los centros de detención migratoria. También reiteró a la comunidad mexicana en el exterior que puede solicitar apoyo a través de sus consulados o mediante la Línea de Apoyo Consular.

Finalmente, el Gobierno de México reafirmó que continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles, al tiempo que reiteró su compromiso de proteger la dignidad y los derechos de las personas mexicanas en el extranjero, sin importar su estatus migratorio.

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