SRE refrenda colaboración con el Programa Mundial de Alimentos para fortalecer la seguridad alimentaria

SRE refrenda colaboración con el Programa Mundial de Alimentos para fortalecer la seguridad alimentaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 21:51:06
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Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026.- El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió este lunes en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés), quien realiza una visita de trabajo en México.

Durante el encuentro, Velasco refrendó el compromiso de México de continuar colaborando con el organismo internacional para contribuir a la seguridad alimentaria y atender los desafíos que enfrentan distintas poblaciones alrededor del mundo.

Como parte de su visita, Skau participó este lunes en un conversatorio realizado en el Instituto Matías Romero, donde abordó el tema “Hambre, conflicto y diplomacia. Lecciones desde la primera línea de las crisis humanitarias”.

El encuentro permitió abordar la relación entre los conflictos y las crisis alimentarias, así como los retos que enfrentan las organizaciones humanitarias en distintos escenarios internacionales.

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