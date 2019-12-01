SRE llama a mexicanos a evitar viajes a Irán e Israel ante situación en Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 17:11:00

Ciudad de México, 27 de febrero de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado para informar sobre la situación que se desarrolla en la región del Medio Oriente, en el que hizo un llamado a las y los mexicanos a evitar viajes a Irán e Israel, debido al panorama actual.

La dependencia señaló que el personal de la Embajada de México en Irán se encuentra en contacto constante con las y los connacionales que permanecen en ese país, quienes han manifestado su decisión de continuar ahí por el momento.

Por otro lado, informó que la Embajada de México en Israel mantiene comunicación con las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que se encuentran en ese territorio, así como con las autoridades locales.

Hasta el momento, la SRE indicó que no se ha recibido ninguna solicitud de asistencia consular. No obstante, exhortó a la población mexicana que se encuentra en ambos países a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales.

La Cancillería reiteró los números de contacto de las embajadas para casos de atención o protección consular:

Embajada de México en Irán: +98 912 122 4463

Embajada de México en Israel: 054 316 6717

Asimismo, recomendó registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), a fin de mantener una comunicación directa y permanente: https://sirme.sre.gob.mx