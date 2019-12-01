SRE expresa sus condolencias por víctimas de accidente aéreo de la Semar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 07:48:46

Ciudad de México, a 23 de diciembre 2025.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias por el fallecimiento de tripulantes de una aeronave de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) que se accidentó en Galveston, Texas.

Mediante un comunicado, la dependencia federal lamentó el hecho y manifestó su solidaridad con las familias y personas cercanas a las víctimas.

“La SRE lamenta y expresa sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de los fallecidos en el accidente de una aeronave de la SEMAR”, señaló la Cancillería a través de un mensaje en redes sociales.

De igual forma, afirmó que se mantiene atenta a la evolución de la situación y en coordinación permanente con la Marina para dar seguimiento al caso.

Además, compartió que el Consulado General de México en Houston estableció contacto con autoridades locales en Estados Unidos con el objetivo de brindar la asistencia consular necesaria y apoyar a las familias afectadas.