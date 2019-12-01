Sostiene Marcelo Ebrard una reunión con directivos de Netflix

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2026.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro con directivos de Netflix, en el que destacó el papel estratégico de la industria audiovisual para posicionar a México en el ámbito internacional.

“Nos da mucho gusto recibirles el día de hoy. Es uno de los sectores que más potencial tiene para colocar lo que es México en el mundo, por eso nos importa muchísimo. Por eso estamos en la campaña Hecho en México”, señaló el funcionario, al afirmar que la plataforma refleja lo que implica “Hecho en México” por su alcance global y la proyección de contenidos.

El titular de Economía subrayó que la colaboración con la empresa se ha mantenido por años y reiteró que el país tiene una ventaja destacada en el mercado hispanohablante. “Llevamos mucho tiempo trabajando con Netflix, diciéndole: México es el país que tiene la mayor posibilidad en el mundo hispanoparlante. Somos el país más grande hispanoparlante del mundo. Son 450 millones de personas.

Es más grande que Estados Unidos en número, en posibilidades y en riqueza cultural”, comentó.

Este acercamiento forma parte del impulso gubernamental al sector del entretenimiento. En febrero de 2025, durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo” encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Netflix anunció una inversión de mil millones de dólares para la producción de series y películas en México entre 2025 y 2028.

La mandataria consideró esta decisión como un reconocimiento al talento y la diversidad cultural del país, y puntualizó que no se trata únicamente de costos de producción, sino de la generación de contenidos originales con participación de talento mexicano que están transformando la industria.